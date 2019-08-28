Туроператор рассказал о преимуществах отдыха в бархатный сезон для россиян

По данным исследования, проведенного Ассоциацией туроператоров России (АТОР), в 2019 году спрос на туры за границу среди граждан на «бархатный сезон» вырос на 10–25 процентов. Об этом сообщает ТАСС. Самыми популярными направлениями стали: Турция, Тунис, Испания, Кипр, Италия. «Вечерняя Москва» решила выяснить, почему первые месяцы осени набирают популярность среди отечественных путешественников и в чем преимущество таких туров перед летними.

По словам директора ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александра Осауленко, большое количество стран в этом году подготовили специальные предложения именно для россиян на бархатный сезон.

— Диапазон предложений, которые сегодня туроператоры предлагают как на внутренних, так и на внешних рынках, стал обширнее и разнообразнее. Причем не только с точки зрения предложений по географии, звездности и тому подобное, но и в первую очередь по цене. Гораздо шире стала ценовая дифференциация. Важный момент, который можно увидеть по бархатному сезону, — достаточно большое количество стран подошли в этом году с новыми взглядами и предложениями для россиян. Начиная с конца августа, что является не совсем традиционно, пошли скидки на поездки. Туристические пакеты стали дешевле. Например, это можно увидеть по Болгарии и Тунису. Естественно, эти предложения не остались без внимания российских туристов. Динамика подобного роста идет и на внутреннем, и на выездном рынках, — подчеркнул Осауленко.

Он отметил, что отечественные туристы являются одними из самых стабильных путешественников в мире. Этим и были мотивированы подобные акции. Александр Осауленко подчеркнул и тот момент, что в сентябре–октябре поток отдыхающих из ряда стран сходит на нет. Таким образом, у туристов, которые решили отдохнуть осенью, появляются дополнительные возможности.

— У европейцев заканчивается сезон отпусков в это время. Получаются встречные потоки: одни туристы возвращаются, другие — приезжают. Это один из тех моментов на который негласно, но присутствует. Тут начинается продвижение продукта. Освобождаются места, а это значит, что можно спокойно ходить на экскурсии, а на всю туристическую инфраструктуру снижается цена. В этом плане все серьезно перестраивается. В какой-то степени это тоже маркетинговый ход. То есть глобальное складывается из частностей. Такие нюансы вырисовываются в достаточно серьезную картину, — заключил эксперт.

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