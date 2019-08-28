Владимир Соловьев заявил, что Вышинский стал заложником политических процессов
Телеведущий Владимир Соловьев оценил решение украинского суда освободить из следственного изолятора главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, которому были предъявлены обвинения в госизмене.
По мнению российского журналиста, Вышинский по-прежнему является заложником политических процессов. На Украине приняли решение изменить меру пресечения в расчете на то, что получат определенные преференции от России.
— С него же не сняли обвинения. Поэтому вопрос, по крайней мере для меня, находится в политической плоскости. Они сделали один шаг — теперь в этих «танцах» будут пытаться сделать следующий шажочек, — отметил он в комментарии ФАН.
По мнению Соловьева, отношения между Россией и Украиной в ближайшее время не изменятся в лучшую сторону.
Напомним, что Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Ему были предъявлены обвинения в государственной измене и поддержке ДНР и ЛНР. После этого он был заключен под стражу, передает Newinform.
28 августа суд принял решение изменить меру пресечения с содержания под стражей в СИЗО Киева на личное поручительство.
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