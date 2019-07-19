Зеленский сообщил о готовности обменять Вышинского на Сенцова
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов обменять руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на осужденного в России за подготовку теракта Олега Сенцова.
По его словам, это действие должно стать «первым шагом доброй воли».
— Относительно господина Вышинского — если это первые нормальные шаги, если такие условия, то мы готовы, — цитирует Владимира Зеленского телеканал «112 Украина».
Адвокат журналиста назвала это заявление вбросом. Она считает, что для предметного разговора необходимы юридические основания.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что освобождение Кирилла Вышинского могло бы стать отличным поводом для стабилизации отношений между Москвой и Киевом.
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