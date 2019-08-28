Девять особо охраняемых природных территорий появится в Подмосковье до конца года
Девять особо охраняемых природных территорий (ООПТ) появятся в Московской области до конца 2019 года. Об этом сообщил министр экологии и природопользования региона Дмитрий Куракин.
— Сегодня в Московской области существует 248 ООПТ регионального значения общей площадью свыше 200 тысяч гектаров, — заявил Куракин.
Он объяснил, что среди них 163 природных заказника на землях лесного фонда, в пойменных лугах или на землях сельского типа, а также 81 памятник природы. Отмечается, что многие из них расположены на территории старинных усадеб и водных объектов.
Также некоторое количество памятников природы представляют из себя самостоятельные объекты. Например, дуб-долгожитель в Красногорске или гнездо аиста в Лотошино.
Куракин уточнил, что главной целью последних лет является внесение созданных ООПТ в Единый государственный реестр кадастровой недвижимости. К следующему году планируется внести в реестр 100 процентов ранее появившихся особо охраняемых территорий. Об этом пишет агентство городских новостей «Москва».
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