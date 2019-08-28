Синоптики рассказали, когда в Москву придет бабье лето
Метеорологи заявили, что скоро теплая погода вернется в столицу. По их словам, бабье лето стартовало уже сегодня и во многих городах России установилась высокая температура, в то время как в Москве воздух прогрелся до плюс 15.
— Поволжье оказалось в тыловой части ненастного циклона, центр которого сегодня добрался до Оренбуржья. В то же время в западной половине Европейской России набирает силу антициклон. Совместными усилиями эти атмосферные антиподы сформировали мощный северный воздушный поток, который понёс вглубь региона арктический холод, — отметили специалисты центра погоды «Фобос».
Тем не менее, синоптики пообещали возвращение теплой погоды в Москве уже к выходным. Днем столбики термометров покажут 20-25 градусов, местами даже больше. Но ночи будут становиться холоднее, напоминая об окончании летней поры.
Ранее метеорологи сообщали, что первые осенние дни будут теплыми. Осадков не ожидается.
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