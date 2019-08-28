Представитель Армена Джигарханяна сообщил подробности о состоянии артиста
Актер Армен Джигарханян сможет вернуться в театр в начале сентября. В настоящее время он чувствует себя нормально. Об этом рассказал друг народного артиста СССР Артур Согомонян.
По его словам, Джигарханян проходил плановое лечение в медицинском учреждении. Состояние артиста расценивалось врачами как нормальное. Позже его выписали из клиники ввиду хорошего самочувствия.
- Никаких нет поводов для беспокойства. В театр ещё не приезжал, он планово ещё должен показаться врачам, если они одобрят, то, наверное, на следующей неделе приедет, - приводит РИА Новости слова Согомоняна.
Напомним, что 14 августа СМИ опубликовали информацию о том, что режиссер попал в реанимацию из-за обострившегося сердечно-сосудистого заболевания. В свою очередь представитель театра Армена Джигарханяна по связям с общественностью Вячеслав Дьяченко опроверг это сообщение.
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