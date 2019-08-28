Вассерман рассказал, о чем сигнализирует освобождение Вышинского
Публицист и политолог Анатолий Вассерман прокомментировал решение украинского суда освободить журналиста Кирилла Вышинского.
По его мнению, это решение показывает намерение нового президента Украины Владимира Зеленского нравиться журналистам больше предыдущего главы государства.
— Это сигнализирует о том, что Зеленский больше Порошенко хочет нравиться журналистам. Все говорили, что его содержание под стражей свидетельствует: Украина нарушает свободу слова, — отметил Вассерман в комментарии Nation News.
Эксперт отметил, что многие журналистские организации не раз подчеркивали, что преследование Вышинского носит политические мотивы, а обвинен он за добросовестное исполнение профессиональных обязанностей.
Напомним, 28 августа, Киевский суд постановил освободить руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского из-под стражи в зале суда. Ему было предъявлено обвинение в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и Луганска и госизмене. За это ему грозило до 15 лет лишения свободы, передает издание «Невские Новости».
Сам журналист назвал обвинения в свой адрес ложью и манипуляцией.
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