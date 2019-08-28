Кремль дал оценку решению суда освободить журналиста Вышинского из-под стражи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал смягчение меры пресечения руководителю портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. Позицию Кремля по данному вопросу он озвучил в среду, 28 августа.

— Мы в Кремле приветствуем решение об освобождении Вышинского, и пока в оценках мы ограничимся, — заявил Песков в ходе беседы с журналистами.

На вопрос, готова ли Москва предпринять ответные действия, пресс-секретарь российского лидера не дал четкого ответа. Об этом пишет РИА Новости.

Напомним, что в среду, 28 августа, Киевский апелляционный суд постановил освободить журналиста Вышинского из-под стражи под личное обязательство. Это означает, что он обязан по первому требованию являться в суд, извещать об изменении места жительства или работы, а также воздерживаться от общения со свидетелями. После заседания суда сам Вышинский выразил уверенность в том, что его дело было неудачной попыткой бывшего президента страны Петра Порошенко поднять свой рейтинг.

Следующее заседание суда по делу Вышинского назначено на 16 сентября. К настоящему моменту журналист провел под стражей в общей сложности свыше 400 дней.

СПРАВКА «ВМ»

Руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Ему предъявили обвинения в государственной измене и поддержке ДНР и ЛНР. Журналисту грозило до 15 лет тюрьмы.

В ходе одного из заседаний суда он попросил помощи у президента России Владимира Путина и заявил, что готов отказаться от украинского гражданства. При этом ранее суд неоднократно продлевал ему меру пресечения или же переносил заседания. По мнению защиты журналиста, украинская прокуратура затягивала процесс намеренно.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя дело Вышинского, назвала затяжной судебный процесс «цирком, который переходит грани разумного». Поддержку арестованному журналисту всячески оказывала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, которая приехала в середине июля 2019 года в Киев для обсуждения со своей украинской коллегой Людмилой Денисовой вопросов защиты граждан обеих стран.

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