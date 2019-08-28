Вышинский заявил, что его дело стоило Порошенко президентского кресла
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский выразил уверенность, что его дело было неудачной попыткой бывшего президента страны Петра Порошенко поднять свой рейтинг. Об этом журналист рассказал на судебном заседании в среду, 28 августа.
По словам Вышинского, из-за действий экс-главы государства пострадали они оба.
— Президенту она (попытка засудить журналиста — прим. «ВМ») стоила его места, я так считаю, в том числе, ну а мне она стоила больше года содержания в тюрьме, — приводит РИА Новости слова журналиста.
Напомним, что в среду, 28 августа, Киевский апелляционный суд постановил освободить руководителя портала РИА Новости Украина из-под стражи под личное обязательство. Это означает, что он обязан по первому требованию являться в суд, извещать об изменении места жительства или работы, а также воздерживаться от общения со свидетелями.
Следующее заседание суда по делу Вышинского назначено на 16 сентября. К настоящему моменту журналист провел под стражей в общей сложности свыше 400 дней.
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