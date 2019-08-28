Маргарита Симоньян отреагировала на освобождение журналиста Вышинского

Журналистка Маргарита Симоньян на своей официальной странице в социальной сети 28 августа отреагировала на решение Киевского апелляционного суда об освобождении Кирилла Вышинского.

Главный редактор МИА «Россия сегодня» с радостью восприняла указанную новость.

— Освободили Кирилла! Ура-а-а!!! — пишет Симоньян в Twitter.

Далее журналистка отмечает, что в скором времени аналитики скажут об этом решении Киевского суда много важных слов. А именно о том, что освобождение Вышинского значит для российско-украинских отношений, для будущего Украины, как оно характеризует нового президента и характеризует ли.

Аналитики и эксперты скажут много важных слов о том, что сегодняшнее решение Киевского суда означает для российско-украинских отношений, для будущего Украины, как оно характеризует нового президента и характеризует ли - и правильно сделают. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 28 августа 2019 г.

— А пока мы просто очень, очень рады за Кирилла, — говорит Симоньян.

Напомним, что Вышинского освободили из-под стражи 28 августа.

Согласно измененной мере пресечения, он обязуется являться в суд или к следователю по первому требованию.

Напомним, что Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Ему предъявили обвинения в государственной измене и поддержке ДНР и ЛНР. Журналисту грозило до 15 лет тюрьмы.

В ходе одного из заседаний суда он попросил помощи у президента России Владимира Путина и заявил, что готов отказаться от украинского гражданства. При этом ранее суд неоднократно продлевал ему меру пресечения или же переносил заседания. По мнению защиты журналиста, украинская прокуратура затягивала процесс намеренно. В общей сложности Вышинский провел под стражей более 400 дней. При этом суд по вменяемым ему статьям еще впереди.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя дело Вышинского, назвала затяжной судебный процесс «цирком, который переходит грани разумного». Поддержку арестованному журналисту всячески оказывала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, которая приехала в середине июля 2019 года в Киев для обсуждения со своей украинской коллегой Людмилой Денисовой вопросов защиты граждан обеих стран.

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