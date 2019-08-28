Мария Захарова оценила решение об освобождении Вышинского из-под стражи
Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова высказалась по поводу решения Киевского апелляционного суда об освобождении руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского из-под стражи.
На своей странице в Facebook Захарова назвала освобождение Вышинского «первым шагом на пути к справедливости в отношении журналиста».
Также на новость об освобождении журналиста отреагировала главный редактор МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.
Напомним, что Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года. Ему предъявили обвинения в государственной измене и поддержке ДНР и ЛНР. Журналисту грозило до 15 лет тюрьмы.
В ходе одного из заседаний суда он попросил помощи у президента России Владимира Путина и заявил, что готов отказаться от украинского гражданства. При этом ранее суд неоднократно продлевал ему меру пресечения или же переносил заседания. По мнению защиты журналиста, украинская прокуратура затягивала процесс намеренно. В общей сложности Вышинский провел под стражей более 400 дней. При этом суд по вменяемым ему статьям еще впереди.
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