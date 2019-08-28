Тренер Игнатьев оценил уровень современного российского футбола
Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев оценил уровень современного российского футбола.
— Объективно наш российский футбол такого... внутреннего пользования. Мы как команда, которая находится в поисках своего пути, не определилась пока в стиле, — пояснил он в комментарии argumenti.ru.
Эксперт подчеркнул, что российские команды достигли определенного уровня мастерства, выше которого пока не прыгнуть, поэтому им тяжело конкурировать с зарубежными соперниками в еврокубках.
Игнатьев отметил, что российскому футболу нужны новые имена, которые по идее должны дать толчок в развитии всего футбола в целом.
Напомним, что 27 августа «Краснодар» уступил греческому «Олимпиакосу» со счетом 1:2 и не смог пробиться в групповой этап Лиги чемпионов.
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