Сергей Собянин открыл 16-й детский технопарк в Москве

Новый детский технопарк создан на площадке Российского технологического университета МИРЭА. В среду, 28 августа, мэр Москвы Сергей Собянин пообщался с ребятами, которые планируют здесь заниматься.

В учебной лаборатории стоят симуляторы виртуальной реальности. На одном из них можно отработать, например, навыки вождения автомобилей, на другом — пилотирования самолетов. Третий позволяет скопировать точные движения человека. Эти данные пригодятся как при создании компьютерных игр, так и в анимации. Для ребят подобные тренажеры — не увеселительная программа, а возможность реализовать собственные IT-проекты.



— Программирование — это профессия будущего, — говорит ученик 11 класса школы № 1329 Петр Бугаенко, усаживаясь в объемное кресло с тремя компьютерными мониторами, которые оказываются как раз на уровне глаз старшеклассника.



Петр уже серьезно задумался о поступлении в технический вуз, чтобы в будущем заниматься программной инженерией. В детском технопарке он решил посетить мастер-класс по созданию мобильных приложений.



— Сейчас все идет к тому, что машины, роботы будут еще больше помогать человеку, — объясняет выбор будущей профессии одиннадцатиклассник. — Они уже упрощают нам жизнь. Конечно, по улицам не ходят киборги и терминаторы, но мы можем буквально за секунду переслать любую сумму денег в другой город или страну. И нам для этого не надо идти в банк, стоять в очереди. Нейронные сети помогают врачам. Роботов используют пожарные и спасатели. Они могут работать там, где людям не справиться.

Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Детский технопарк в Российском технологическом университете создан при поддержке правительства Москвы. В прошлом году на эти цели из бюджета города был выделен грант в размере 84,5 миллиона рублей. Помимо IT-направления, ребята смогут заниматься радиоэлектроникой, а также изучать биомедицинские и химические технологии. В учебных классах также стоят спектрометры, хроматографы, холодильники для микроорганизмов, профессиональные микроскопы и другое научное оборудование.



Обучение в технопарке бесплатное. Образовательные программы, рассчитанные на учеников старших классов, разрабатывали совместно с предприятиями-партнерами.



— По сути, выстроена новая модель образования: от школы до предпрофессионального образования, поступления в вуз и работы с будущими компаниями-работодателями, — сказал Сергей Собянин. — На этой площадке созданы все условия для реализации самых интересных технологических проектов, разработать которые помогут ведущие специалисты.

Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

При условии успешной защиты собственного проекта школьники могут получить до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ при поступлении в МИРЭА. Всего в Москве, по словам мэра, создано 16 детских технопарков, в которых занимаются около 100 тысяч школьников. Среди основных направлений, доступных ребятам, — робототехника, био- и нанотехнологии, программирование, космонавтика, виртуальная реальность, авто- и авиамоделирование, геоинформатика и промышленный дизайн. Учащиеся детских технопарков уже могут похвастаться перспективными разработками. Школьники сделали, например, установку по очистке околоземной орбиты, создали универсального подводного робота, придумали, как оптимизировать энергопотребление в «умном» доме и предложили проект благоустройства улицы Зорге.



— Это, конечно, уже новый уровень подготовки московских школьников и для поступления в вуз, и для выбора будущей профессии, и для будущей жизни, — подчеркнул Собянин.



В этом году в Москве планируют открыть еще три детских технопарка. Один из них появится на базе РХТУ имени Менделеева. Ребята будут изучать химические процессы, производить наноматериалы и синтезировать новые материалы. Второй будет специализироваться на арктических композиционных материалах, подводной и космической робототехнике. За это отвечают сотрудники МГТУ имени Баумана. И третий откроют при РГСУ. Ребята будут заниматься социальными нейросетями, программированием и креативной индустрией, которая включает в себя цифровую моду и швейное производство.

СПРАВКА



Индустриальными партнерами московских детских технопарков уже стали 55 высокотехнологичных компаний и организаций. Среди них Объединенная авиастроительная корпорация, Роскосмос, Росатом, «Союзмультфильм», РЖД и КАМАЗ.



Предприятия–партнеры могут заключать со школьниками «отложенные» трудовые договоры. Они гарантируют ребятам устройство на постоянную работу после окончания колледжа или вуза.

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