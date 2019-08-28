Названы избавляющие от боли в суставах продукты
Специалисты назвали продукты, снижающие боль в суставах. Первыми в списке оказались фрукты и ягоды, в составе которых содержится большое количество витаминов. Особенно полезными являются виноград, вишня и цитрусовые.
Овощи также эффективно борются с недугом. Шпинат снижает воспалительный процесс и боль, а брокколи уменьшает симптомы ревматоидного артрита. Чеснок понижает уровень артериального давления, а также риск возникновения болезней сердца.
Бобовые культуры являются очень полезными при болях. В сое содержится много белка, клетчатки и жирных кислот омега-3. Красная фасоль помогает поддерживать иммунную систему, передает сайт «Актуальные новости».
На работу суставов положительно влияют шафран, куркума и имбирь. Необходимо пить зеленый чай, который улучшает обмен веществ и имеет в составе противовоспалительные свойства. Благодаря наличию омега-3 жирных кислот и витамина D при лечении болей в суставах подходит рыба, а именно лосось, тунец и форель.
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