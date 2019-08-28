Депздрав проверяет врачей больницы после смерти столичной пациентки
Департамент здравоохранения Москвы заявил о том, что организована проверка в связи с информацией о смерти 27-летней пациентки.
Для оценки действий медиков создана специальная комиссия, в которой состоят внештатные специалисты Департамента здравоохранения по профилям «анестезиология и реаниматология», «инфекционные болезни», «ревматология».
— Предварительно можно сказать, что объем лабораторно-диагностических мероприятий и лечения был максимально полным и широким. Во время нахождения пациентки в больнице были проведены все возможные исследования самого широкого спектра по иммунологии, ревматологии, онкологии, — говорится в заявлении Депздрава.
Уточняется, что врачи делали все возможное — например, к консультациям привлекли зарубежных специалистов.
В департаменте добавили, что назвать точный диагноз пациентки сейчас не представляется возможным.
Комиссия даст оценку действий врачей больницы.
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