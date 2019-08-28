Врач назвал наиболее частные причины травм детей в московских школах
Дети, обучающиеся в московских школах, чаще всего получают травмы во время подвижных игр или в процессе шуточных «потасовок» на переменах между уроками. Об этом 28 августа сообщил старший врач-педиатр станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Андрей Ольшевский.
Специалист отметил, что подвижные игры намного чаще других действий детей становятся причинами получения травмы. Очень распространены ситуации, при которых ребенку в голову случайно попадает баскетбольный мяч. Он тяжелый, поэтому такой удар может закончиться и сотрясением мозга.
На втором месте, как уже было указано, шуточные «потасовки» между детьми. В процессе один ребенок может случайно не рассчитать силу удара – это и приводит к травме оппонента.
- Отдельно стоят повреждения, полученные от неудачного контакта с канцелярскими принадлежностями. Как правило, эти травмы незначительные, - передает РИАМО слова Ольшевского.
Также, как сообщает доктор, дети получают повреждения при задевании школьных парт и шкафчиков.
Читайте также: Главный детский диетолог Москвы рассказала, сколько раз в день нужно кормить школьников