Распределение федерального бюджета будет социально-ориентированным
Правительство Российской Федерации обсудит проект федерального бюджета на 2020 год на заседании 19 сентября. Также в этот день будет рассмотрен проект на плановый период 2021 и 2022 годов. Об этом рассказал премьер-министр Дмитрий Медведев.
В частности, планируется провести серию отраслевых совещаний по основным направлениям бюджетных расходов. По словам премьера, основной задачей правительства является продолжение работы над достижением основных целей национального развития, выполнением нацпроектов и государственных программ.
Медведев предложил начать обсуждение с социальной сферы, так как расходы на ее развитие составляют наиболее значительную долю бюджета. По его мнению, распределение денег на ближайшие три года должно быть социально ориентировано.
После рассмотрения проект будет направлен в Государственную думу. Традиционно основной бюджетный документ должен быть представлен парламентариям до 1 октября, передает ТАСС.
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