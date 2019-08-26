Путин призвал решить проблему медленного роста зарплат россиян

В понедельник, 26 августа, президент России Владимир Путин провел совещание по ключевым экономическим вопросам. Глава государства вместе с рядом высокопоставленных лиц обсудил, в частности, ситуацию в реальном секторе. Итоги заседания опубликованы на официальном сайте Кремля.

Открывая мероприятие, российский лидер привел данные валового внутреннего продукта, заявив, что, по оценке за первое полугодие 2019 года, ВВП РФ увеличился на 0,7 процента. Рост промышленности при этом составил 2,6 процента за аналогичных период. В обрабатывающих отраслях — 2 процента.

По мнению президента, несмотря на в целом положительные темпы, такая динамика не является удовлетворительной.

— Необходимо сделать так, чтобы экономический рост был более устойчивым и более динамичным, — подчеркнул Путин.

Говоря об иных достижениях, глава государства обратил внимание на уровень инфляции, отметив, что она постепенно приближается к целевому ориентиру. В настоящий момент она достигает четырех с половиной процентов в годовом выражении. Однако данные цифры в совокупности всех положительных факторов не позволяют говорить о достаточном прогрессе по части увеличения благосостояния граждан.

— Даже на этом фоне и с учетом увеличения зарплат в экономике реальные доходы людей растут медленно. Такое положение дел не может не вызывать беспокойство, — заявил лидер РФ.

Владимир Путин на совещании по вопросам экономики Фото: Фотография с сайта президента России (kremlin.ru/events/president/news/61373)

Вышеуказанные вопросы, а также ряд других не менее важных пунктов на экономической повестке дня — их необходимо проработать и принять для их решения конкретные шаги, добавил президент.

Ранее сообщалось о том, что Владимир Путин подписал поправки в федеральный бюджет на 2019 год.

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