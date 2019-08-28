Все для пассажира: чем удивляет гражданская авиация

Вначале МАКС порадовал ретроспективой советских гражданских самолетов. На легендарный Ту-144 здесь будут водить экскурсии.

А первое, на что обратил внимание, — лайнер Embraer-E195-E2. Его впервые представили российской публике. Внутри салона просторно, места много, как в бизнес-классе — кресла расставлены в шахматном порядке. Для меня — почти двухметрового парня — эта опция важна.

— Это новая модель самолета, здесь ее дебют. В сентябре она выйдет в эксплуатацию, рассказал «Вечерке» вице-президент компании-производителя по Европе, России и Центральной Азии Мартин Холмс.

А исполин Airbus A350–900 встречает гостей МАКС у самого входа. Эта новинка интригует — она оснащена умным салоном. Эту фишку производители представили на борту реального самолета впервые.

— Умный салон позволяет упростить общение между бортпроводниками и пассажирами, — отметила руководитель департамента по связям с общественностью Airbus в России Мария Шляхтова. — Благодаря датчикам, встроенным в кресло, вся информация о его положении: пристегнут ли ремень безопасности, в каком положении спинка — отображается на планшете. Это важно при взлете.

Новинка из России

Главная российская новинка авиасалона МАКС — самолет МС21–300. Здесь он впервые предстал перед зрителями не только на земле, но и в воздухе.

Во время первого полета в небо устремили взгляды сотни зрителей. Всего в авиасалоне участвует три МС-21: два самолета в летной программе и один на статической стоянке. В нем-то и можно ознакомиться с двухклассовым салоном.

Но в первый день полюбоваться грацией первого со времен СССР среднемагистрального самолета, созданного с нуля, удалось только в небе, показ салона запланировали позднее.

Разработчики надеются, что в будущем году завершится сертификация и серийный выпуск этого лайнера начнется в 2021 году.

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