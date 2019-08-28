Кого учат в школах: детей или родителей...

«Где это видано, где это слыхано? Папа решает, а Вася сдает». Кажется, что нынешний московский учитель, особенно молодой, не оценит иронию старой песенки.

Или сделает вид, что не оценит. Сегодня вовлеченность родителей в учебный процесс — это нормально. Не знаю, прописано ли это в методичках, но фактически родители сейчас учатся вместе со своими детьми. Не просто помогают при необходимости, а точно так же получают домашние задания и замечания, если после работы недостаточно постарались и спустя рукава сделали какую-нибудь презентацию, которую их дети-младшеклассники не в состоянии осилить.

Как современно и правильно — «вовлеченность в учебный процесс», правда? А по сути это какие-то эксперименты над родителями. Зачем они? Школе, что ли, скучно учить одних детей? Последние два с половиной года каждый мой воскресный вечер заканчивался заполнением читательского дневника за сына, который учится в начальной школе. Задание всему родительскому составу. Дело, конечно, не сложное — прочитать книжку, в десяти предложениях письменно изложить ее суть и дать ребенку списать. Чтобы учительница потом поставила мне пятерку.

Все мое нутро протестовало, но как попрешь против коллектива. Однажды психанула: сколько можно! В конце концов, кто у нас школьник? И вообще, как ребенок научится писать сочинения и анализировать прочитанное, если ему достаточно списать, даже не вдумываясь особо в смысл слов?! В общем, взбурлило во мне чувство справедливости.

Учителя, отстаньте от родителей Фото: pixabay.com

Накарябало надувшееся дитятко что-то в читательском дневнике «от себя». Учительница самостоятельное творчество оценила на два и влепила замечание: «Уважаемые родители, в следующий раз просьба принимать участие в подготовке изложений для читательского дневника». Нормально? Формализация школьного образования в чистом виде. Слова о новых методах обучения в современной школе говорятся красивые, теории задвигаются прогрессивные, но «на земле» идеи воплощаются во что-то абсурдное и смешное.

Анекдот:

— Три часа ночи! Кто вы?

— Это папа вашего ученика, Елена Васильевна! Спите?

— Конечно!

— А мы каштаны пилим, желуди протыкаем. Готовим поделку на конкурс «Прощай, осень».

Конкурсы поделок — еще один фарс, который вообще давно пора прекратить. Детских стараний в этих шедеврах — капля. А устраивать в школах конкурсы талантов мам и пап... зачем? Может, школа переборщила с вовлечением родителей? Пусть обучение будет делом двоих — учителя и его ученика. Пусть дети ошибаются, пишут дурацкие сочинения и мастерят уродливых человечков из шишек. И пусть стараются писать лучше и мастерить красивее. А мы, родители, поможем. Если посчитаем нужным.

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