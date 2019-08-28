Правила школьного приличия: педагоги высказали свое отношение к кодексу этики

Специалисты из Минпросвещения и общероссийского профсоюза работников образования подготовили поправки в кодекс этики учителей. В новой редакции впервые появился пункт, регламентирующий поведение педагогов в соцсетях. Теперь официально прописано, что им следует воздерживаться от публикации «информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей».

Правда, произошли и некоторые послабления, в частности, касающиеся дресс-кода. Если раньше учителей обязывали соблюдать нормы официально-делового стиля, то теперь нужно только «придерживаться внешнего вида, соответствующего задачам реализуемой образовательной программы». «Вечерняя Москва» решила выяснить, что думают педагоги относительно обновленного кодекса этики.

— Думаю, что культура соцсетей, как и культура поведения в них, имеет огромное значение, и ей необходимо всех обучить, — считает заслуженный учитель России, директор ГБОУ ЦО № 1409, кандидат педагогических наук, депутат Мосгордумы VI созыва Ирина Ильичева. — Должна появиться некая культурная среда, в которой было бы понятно, как себя вести. На самом деле, это действительно очень важно, ведь в таком пространстве педагог представляет не только себя, но и образец будущего поведения детей, которых он обучает. Но, конечно, важно еще и соблюсти личное пространство учителей. Как определить эту грань — вопрос сложный.

— А что насчет дресс-кода? Насколько он необходим? Ведь и так вряд ли учительница придет на урок в коротеньких шортиках.

— Несмотря на то, что самое главное — содержание урока, важно еще и то, кто входит в класс. Дети — отражение своих учителей, а внешний вид, в том числе и в школе, определяет даже понятие красоты, если хотите. Так что он, несомненно, очень важен.

А вот историк, заслуженный учитель РФ, почетный работник общего образования РФ, кандидат психологических наук, победитель конкурса «Учитель года» Москвы 2004 года Александр Снегуров считает, что излишний бюрократизм только вредит деятельности педагогов, не имея никаких реальных положительных воздействий на образовательный процесс.

— Я против дополнительных регламентаций, связанных с жизнью и деятельностью учителей. Таких директив, кодексов, стандартов уже накопилось достаточное число, и мы просто не в силах выполнять все эти пункты, мы ими задавлены. А ведь есть не только базовые документы, но и инструкции, циркуляры, которые приходят чуть ли не каждую неделю и кроме раздражения, апатии у большинства педагогов не вызывают ничего. Тем более когда такой «сюрприз» появляется к началу учебного года. Надо сказать, что большинство учителей трудятся достойно и без дополнительных регламентаций и оскорбительного прессинг-контроля, который с каждым годом только усиливается. Мы и сами представляем, как обращаться с учеником, учитывая его индивидуальные особенности, национальные, личностные и так далее. Если человек этого не знает, то он не может считаться педагогом.

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

— Что насчет инструкций по поведению в соцсетях? Насколько необходима такая мера и не является ли она вторжением в личную жизнь?

— Знаете, я не поддерживаю публикацию фотографий такого толка, как снимки в купальниках, в проруби, бане — для меня они все же имеют двойственное значение. Но, с другой стороны, виртуальный мир, с которым мы имеем дело, все больше входит в практику нашей жизни и допускает и подобные кадры, и разного вида комментарии. Так что здесь, опять же, опираться следует на нравственный опыт человека, а не на инструкцию. На педагогическую этику, которая не формируется указаниями. А угрожать, контролировать, регламентировать — бесперспективно. Запуганный педагог — уже не педагог.

Зато руководитель клуба детской психологии «Сердечко» Светлана Клюева считает, что обновленный кодекс пойдет на пользу ученикам и не даст педагогам смешивать личное с публичным.

— Педагог — публичная личность, он должен отделять частную жизнь от всего остального. Когда человек, у которого дети учатся, выкладывает фото с пляжа, в купальнике, с семьей, это влияет на отношение к нему. Я не говорю, что такие снимки — это плохо, но когда их видят ученики, когда они начинают следить за личной жизнью своего преподавателя, субординация теряется. То же, кстати, касается и личных страниц врачей, психологов: клиентам не надо видеть вас на отдыхе с мужем. Они хотят наблюдать умного уверенного специалиста. У психологов есть жесткое правило: не рассказывать о личной жизни, поскольку это мешает процессу излечения. С учителями то же самое. Разумеется, можно и разместить какие-то снимки, записи, но делать это следует только в закрытом блоге, доступном узкому кругу лиц.

— То есть вы считаете, что подобные кодексы полезны и идут во благо ученикам?

— Конечно. Кодекс и так был всегда. Учитель — тот, кто несет знания. Его задача — научить предмету, морально-этическим вещам, хорошим манерам, поведению. Не надо вносить в это личное.

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