31 августа на Поклонной горе в 17-й раз пройдет Фестиваль прессы. В нем примут участие все ведущие средства массовой информации страны, десятки издательских домов и медиакомпаний, образовав целый медиагород с тематическими зонами.

В традиционном фестивале примут участие все ведущие средства массовой информации страны, десятки издательских домов и медиакомпаний, образовав целый медиагород с тематическими зонами. Будут активности для детей и взрослых — каждый найдет для себя что-то интересное! А «Вечерняя Москва» проведет большой концерт «Народы Москвы». Начало в 13:00.

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Детям

Отдельно отметим детскую зону фестиваля — гости могут смело брать с собой малышей. Интересные занятия найдутся для всех — от совсем маленьких ребят до подростков. Будут и аквагрим, и аниматоры, и детский кинотеатр с мультфильмами, квест по безопасности дорожного движения, и много интересных творческих занятий. В книжной зоне будет организована продажа товаров для школы, что важно в преддверии учебного года.

Всем по темам

На фестивале будет работать шесть тематических зон: «Бизнес», «Книжная зона», «Детская зона», «Увлечения», «Спорт и здоровье», Digital. В каждой зоне пройдет множество мероприятий как для взрослых, так и для маленьких гостей фестиваля — концерты, лекции, презентации, встречи, семинары, мастерклассы, квесты, образовательные игры, викторины и конкурсы. Посмотреть полную программу и составить себе план на день можно на сайте pressfest.ru.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Юлия Казакова Первый заместитель руководителя Департамента СМИ и рекламы:

— Фестиваль прессы за последние годы превратился в яркий городской праздник. В этом году, помимо возможности льготной подписки на любимые издания, москвичей ждет более 120 мероприятий — встречи со звездами, лекции, презентации, мастер-классы, концерты. Каждый найдет для себя что-то интересное, вход свободный.

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