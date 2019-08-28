Исследователи рассказали о продуктах, способных вызвать рак
Французские исследователи сообщили о нескольких продуктах, регулярное потребление которых может привести к развитию рака.
Сначала европейские ученые отметили вред сока и газировки. При ежедневном употреблении даже небольшого количества указанных напитков риск развития онкологических заболеваний возрастает на 18 процентов.
Далее специалисты предостерегают от регулярного поедания красного мяса. Всего 76 граммов этого продукта каждый день – и риск развития рака возрастает на 20 процентов.
Также негативно на организме человека отражаются алкогольные напитки. Спиртное увеличивает вероятность развития онкологии на восемь процентов.
Кроме того, ученые отметили, что не стоит слишком часто использовать при приготовлении пищи растительное масло. Оно может привести к раку прямой кишки.
Сообщение исследователей передает Medicalxpress.
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