Иосиф Пригожин объяснил, чем Волочкова и Бузова отличаются от настоящих звезд

Российская балерина Анастасия Волочкова сравнила мангал с шашлыками с Вечным огнем. Фотография пикника с соответствующей надписью размещена в ее Instagram. Ее сообщение уже сравнили с видео певицы Ольги Бузовой, которая ранее вылизывала тарелку и заявила, что она «блокадница». На звезд подписаны миллионы интернет-пользователей, повлияют ли на них высказывания артисток?





Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» заявил, что раньше звезды формировали общественное мнение, а люди хотели быть на них похожи.

— Если мы говорим о самодостаточных и талантливых людях, им не надо выпендриваться и доказывать, что они большие артисты. Когда мы обсуждаем тех, кто уже давно не в профессии, нужно понимать, что они хотят выделиться. Комментируя эти истории, мы превращаемся в сумасшедших. Они это делают по незнанию, не понимая стоимость Вечного огня или блокады Ленинграда. К счастью, свидетели того страшного времени остались в живых, — заявил Пригожин.

Он назвал дегенератами тех, кто высмеивает подобные ситуации с Вечным огнем и блокадой.

— Бузова — героиня «Дома-2», на этот формат ориентировались простые люди, у которых не сформировался мозг до конца. Мы не имеем права насмехаться над тем, что было связано с историей, теми, кто дал нам жизнь, с драматическими моментами нашей жизни, это же чистый разврат. Нерадивые люди, отшлепать их надо и не давать повода обсуждать. Эти люди в принципе переобуваются в обе стороны, — подытожил продюсер.

Генеральный директор Института региональных проблем, государственный советник 3-го класса, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев считает, что подобные заявления позволяют себе безответственные люди.

— Должны ли они следить за своими словами? Да, если они ответственные люди. К сожалению, подобные высказывания позволяют себе безответственные люди, желающие быть не такими, как все. Для определенной части населения звезды являются авторитетами. Есть еще один аспект — цивилизация не требует высокой культуры для тех, кто ее потребляет. С другой стороны, свободой высказывания должен обладать каждый. Но я имею право не видеть звезду после такого высказывания, — подчеркнул Журавлев.

По словам собеседника, звезды не поумнеют:

— Они книги не читали, ну будут они говорить корректнее, но то же самое. Для них Вечный огонь и мангал — одно и то же. С осмысленной позицией можно бороться, но со всесилием идиотизма бороться нельзя, — отметил Журавлев.

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