Волочкова сравнила мангал с Вечным огнем
Российская балерина Анастасия Волочкова назвала мангал «Вечным огнем». Она опубликовала в Instagram Stories видео, где показала жарившееся на мангале мясо, и подписала его: «Вечный огонь».
— Мои дорогие, ну неужели я настолько прямо худая, что меня пытаются откормить добрые люди? — задала вопрос звезда, заявив, что ее рацион состоит из овощей и зелени.
Публикацию прокомментировал депутат Государственной думы Виталий Милонов. Он заявил Пятому каналу, что подобные шутки недопустимы. Методом «воспитания» балерины он видит посещение Волочковой занятий в «Юнармии».
Ранее певица и ведущая Ольга Бузова неудачно пошутила, сравнив себя с блокадницей. Пользователи Сети возмутились таким сравнением. О ситуации высказались и известные деятели. Актер Олег Басилашвили заявил, что шутка «за гранью разумного», телеведущий Владимир Соловьев — что у Бузовой «глухая душа», а актер Михаил Боярский назвал звезду «пустым местом».
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