Боярский назвал Бузову «глупой» после ее шутки на тему блокады
Российский актер Михаил Боярский прокомментировал видео, на котором певица Ольга Бузова шутит на тему блокады Ленинграда.
Недавно Бузова выставила на своей странице в соцсети новый ролик, где она облизывает тарелку. Заметив, что ее снимают, она пошутила: «Ну если вкусно мне! Я блокадница».
Видео возмутило не только подписчиков певицы, но и некоторых звезд российской эстрады. Среди них оказался и Боярский. Он заявил о том, что артистка не одарена высоким интеллектом и воспринимать ее слова всерьез не стоит.
— Она настолько глупый человек, что даже оскорбить никого не способна. Нельзя относиться к пустому месту со значением. Это бессмыслица полная. Обращать внимание на человека, который ничего собой не представляет… Мало ли что она может сказать? Она может написать только в сортире что-нибудь. Вот это ее уровень, — высказался актер изданию «СтарХит».
К слову, аналогичного мнения придерживается и депутат Дмитрий Свищев, считающий, что певица попросту не знакома с историей страны. Чтобы артистка восполнила пробелы в своих знаниях, он решил подарить ей книги о блокаде Ленинграда. А Иосиф Пригожин в беседе с «ВМ» над исполнительницей только посмеялся, сравнив ее с ребенком.
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