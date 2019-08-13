«Выпендривается, как маленькие дети»: Пригожин прокомментировал скандальный пост Бузовой

Скандально известная ведущая и певица Ольга Бузова выложила провокационный ролик на своей странице в Instagram. На видео она, одетая только в купальник, вылизывает пустую тарелку, а затем оправдывается, называя себя блокадницей. Такое сравнение возмутило не только подписчиков Ольги, но и всю интернет-общественность.

В разговоре с «Вечерней Москвой» продюсер Иосиф Пригожин над исполнительницей только посмеялся, сравнив ее с ребенком.

— Мы живем немного в другой атмосфере, и комментировать то, что там Бузова облизывает и что при этом говорит, — бред. Она это делает, чтобы на нее обращали внимание. Как маленькие дети выпендриваются, для того чтобы их заметили, — вот из той же серии, — аргументировал свою точку зрения продюсер.

Певец Юрий Лоза в свою очередь заявил, что комментировать поведение Ольги Бузовой не имеет никакого смысла.

— Она мне не интересна абсолютно. Эта Бузова — она не политик, не общественный деятель, от ее высказываний жизнь никак не изменится. То, что она говорит, не имеет смысла, — добавил исполнитель.

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