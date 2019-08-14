Депутат решил подарить Бузовой книгу по истории после ее шутки о блокаде Ленинграда

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев пообещал отправить певице Ольге Бузовой книги о блокаде Ленинграда после ее шутки.

Ранее телеведущая выставила на своей странице Instagram видео, где она сидит за столом в купальнике и облизывает тарелку. Заметив что ее снимают, певица рассмеялась и начала оправдываться за свои манеры.

— Ну если вкусно мне! Я блокадница, — пошутила Бузова.

На публикацию певицы отреагировал депутат Дмитрий Свищев.

— Шутить на тему блокады Ленинграда непозволительно. Я не хочу принижать какие-либо достоинства этой девушки, но выглядит она на этом ролике нелепо и глупо, — сказал Свищев РИА Новости.

Он решил, что такой юмор напрямую связан с отсутствием каких-либо представлений артистки о временах блокады.

— Отправлю ей несколько книг о блокаде Ленинграда — произведения Лидии Гинзбург, Даниила Гранина и Алеся Адамовича, Леонида Пантелеева, Дмитрия Лихачева. И запись Симфонии номер 7 Шостаковича. Пусть они у неё будут. Надеюсь, что прочитает, послушает. Посмотрит фильм «Блокада» 1970-х годов. И поймёт свою ошибку, — заявил о своих намерениях депутат.

Ранее свое мнение о скандальном видео Бузовой высказали звезды шоу-бизнеса. В беседе с «ВМ» продюсер Иосиф Пригожин над исполнительницей только посмеялся, сравнив ее с ребенком. А музыкант Юрий Лоза заявил, что комментировать поведение телеведущей не имеет никакого смысла.

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