Соловьев предложил Бузовой облизывать тарелки и поменьше говорить

Российский телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на шутку Ольги Бузовой о том, что она «блокадница». Журналист предложил артистке облизывать тарелки и поменьше говорить.

Соловьев уверен, что Бузова не хотела кого бы то ни было оскорбить своими словами.

— Иногда лучше жевать, а не говорить. Вот облизывала Бузова тарелку — вот и продолжала бы облизывать, — говорит телеведущий.

Журналист подчеркнул, что есть сакральные понятия, которых не стоит касаться даже в шутку.

Кроме того, Соловьев заметил, что у Бузовой «глухая душа».

— Ее можно только пожалеть, — заявил ведущий в разговоре с журналистами издания Daily Storm.

Напомним, что ранее Бузова выложила на своей странице в Instagram видео, где она в купальнике сидит за столом и облизывает тарелку. В финале записи артистка назвала себя «блокадницей», что возмутило подписчиков.

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