Москву назвали городом с наибольшим числом неженатых людей
В Москве проживает наибольшее в сравнении с другими городами России число незамужних девушек и неженатых мужчин. Об этом 28 августа рассказали специалисты Росстата.
Исходя из обнародованных статистических данных, в столице 1,7 миллиона свободных представителей сильного пола и 2,6 миллиона не состоящих в браке женщин. В расчет берутся жители Москвы обоих полов старше 16 лет.
На втором месте списка самых «свободных» мест России находится Московская область. Там в сумме проживают почти 2,5 миллиона неженатых и незамужних людей.
А вот с третьей позиции рейтинг начинает разделяться по гендерному принципу. Среди мужского населения страны бронзу получил Краснодарский край. Там насчитываются 709 тысяч счастливых обладателей свободного от обручального кольца безымянного пальца.
Третье место по количеству незамужних девушек занял Санкт-Петербург. В Северной столице мужа только придется найти 1,1 миллиона представительниц прекрасного пола. Сообщение от Росстата передает портал «Ридиус».
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