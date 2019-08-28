Число официально безработных россиян снизилось в августе на 0,3 процента
Число официально безработных россиян в период с 14 по 21 августа снизилось на 0,3 процента и составило 717 тысяч человек. Об этом проинформировали в пресс-службе министерства труда и социальной защиты (Минтруд) России.
Всего уменьшение численности безработных произошло в 57 регионах. Наибольшее снижение наблюдалось в Крыму, Татарстане, Алтае, Адыгее, Кабардино-Балкарской Республике, Тамбовской, Омской, Астраханской областях, а также в Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах.
При этом, рост числа незанятых граждан наблюдался в 17 регионах, среди которых республики Тыва, Карелия, Дагестан, Ленинградская и Нижегородская области. Неизменной численность безработных осталась в 11 регионах.
Еженедельный мониторинг рынка труда ведомствов основан на официальной информации, представляемой работодателями в органы службы занятости, передает агентство городских новостей «Москва».
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