Мир будущего: эксперты рассказали, как изменится Москва в ближайшие годы

Эксперты платформы об IT-бизнесе ICT.Moscow специально для «Вечерней Москвы» подготовили подборку главных новостей этого лета из мира информационных технологий и телекоммуникаций.

Одним из главных новшеств в этих сферах признаны электронные паспорта. В Москве их начнут выдавать в июле 2020 года. Бумажные документы полностью перестанут предоставлять на протяжении 2022 года, то есть на два года раньше, чем планировалось.

Новые документы, удостоверяющие личность, предстанут в виде пластиковой карты с чипом на базе технологии NFC (Near field communication — «ближняя бесконтактная связь» — прим. «ВМ»). Также они будут снабжены QR-кодом и голографической защитой и смогут дублироваться с помощью мобильного приложения.

Еще одной новостью в информационной сфере стало появление беспилотников. В начале лета на столичные дороги выехали пять высокоавтоматизированных автомобилей. До конца года планируется вывести еще более сотни таких машин. Однако эксперты утверждают, что полностью беспилотные автомобили появятся в мегаполисе только через 4–7 лет и будут применяться в различных сферах: от перевозки пассажиров до доставки вещей и еды.

Также текущим летом стало ясно, когда в городе появится связь пятого поколения — 5G. Первые четыре пилотные зоны будут запущены до конца сентября. На них будет реально работающая инфраструктура, доступная как для крупного бизнеса, так и для стартапов. До сих пор остается некоторая неопределенность с частотами, но Москва готовится к внедрению новой технологии и уже проводит тесты в миллиметровом диапазоне n257 (26,5–29,5 ГГц). Разобраться в новой технологии поможет база знаний по 5G, которая будет запущена в двадцатых числах сентября на ICT.Moscow.

Помимо этого, появится технология eSIM, которая представляет собой заменяющий SIM-карту встроенный чип, который можно дистанционно привязать к любому оператору. У данной разработки есть очевидные плюсы, например компактность — в устройствах не надо предусматривать слот для физической SIM-карты. Кроме того, абонент сможет при желании дистанционно сменить оператора.

Наконец, будет внедрен голосовой помощник под названием «Маруся», который в тестовом режиме запустила Mail.ru Group. Сейчас он может помочь с поисковыми запросами, сообщить прогноз погоды и расписание кинотеатров. В будущем «Марусю» планируется интегрировать в другие продукты и сторонние сервисы.

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