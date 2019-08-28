Как привить ребенку любовь к учебе

Уже на следующей неделе наступит День знаний, в школы ринутся толпы радостных первоклашек. К сожалению, как отмечают психологи, радостными они пробудут не так долго: по наблюдениям специалистов, сегодня все больше детей быстро теряют интерес к учебе и порой даже отказываются выходить из дома, лишь бы не идти в ненавистное заведение. «Вечерняя Москва» поговорила с экспертами и выяснила, в чем причина такой тенденции и могут ли родители помочь своему ребенку полюбить учебу.

— Школьные психологи и практикующие специалисты уже давно заметили, что сейчас постоянно увеличивается число детей с низкой школьной мотивацией, — говорит детский психолог, доктор психологических наук, доцент кафедры педагогики и педагогической психологии Оксана Защиринская. — Им неинтересно ходить в школу по нескольким причинам. Первая — тотальный детский инфантилизм. Ребенок ходит учиться, но поведенчески он еще не зрелый. Вторая — стиль преподавания педагогов. Многие учителя для современного школьника кажутся строгими, сухими, резкими. Третья — неинтересная школьная программа и неумение ее преподнести таким образом, чтобы ребенок понимал, зачем эти знания нужны и как они пригодятся. Более того, школа превращается в испытание, когда дети мучаются от большого количества домашних заданий, от того, что учителя зачеркивают любую помарку, считая ее за ошибку. Особенно трудно детям с плохим почерком, неусидчивым, невнимательным. Четвертая — семейное воспитание и психологическая подготовка к обучению в школе. Родители сами не выдерживают, эмоционально срываются, школьник теряет поддержку с их стороны. Получается, что в школе неинтересно, учителя держат дистанцию, а родители прессуют.

— И что делать в такой ситуации? Как родители могут помочь своему ребенку?

— Им надо как минимум организовать годичную психологическую подготовку малыша к школе. Ко мне весь год ходил мальчик, у которого были трудности в восприятии, поведении. Он оказался очень смышленым. В гимназии, выбранной родителями, сказали, что малыш не подойдет, но не по уровню знаний, а из-за неусидчивости. И весь год мы занимались коррекцией, помогали справляться с саморегуляцией. В итоге его взяли. Если проблема возникла уже в процессе посещения школы, то к специалисту нужно отправлять всю семью.

Фото: Екатерина Якель, «Вечерняя Москва»

С тем, что причина нелюбви к школе нередко кроется в стиле преподавания, согласны даже сами педагоги. Учительница начальных классов, председатель Ассоциации учителей начальных классов, победитель конкурса «Призвание — учитель» Елена Волкова считает, что родители, конечно, могут помочь ребенку полюбить школу, однако та роль, которую играют в этом педагоги, несомненно, важнее.

— Многим неинтересна учеба просто потому, что они знают больше, чем дается в школе. Они уже это слышали, им неинтересно. Конечно, нужно строить работу учителя не только исходя из образовательной программы, но и учитывая при этом желания детей. Также важно, чтобы уроки проходили не монотонно. Есть куча возможностей разнообразить процесс образования. Например, пойти в Музей космонавтики, на той же ВДНХ посчитать количество деревьев и расстояние между ними. Практико-ориентированный урок помогает понять, что знания и правда могут пригодиться в реальной жизни. Со стороны родителей тоже существует масса ошибок. Часто ребят просто «перетаскивают» из студии в студию, из кружка в кружок. Ребенок не может физически с этим справиться. Также нельзя ставить во главу угла получение пятерки. Не все могут ее заработать по любому предмету, но в каждом есть талант. Необходимо создавать такие условия, чтобы дети понимали: да, с одним предметом он не может справиться, зато в другом он — герой. Тогда никаких проблем с нелюбовью к учебе не возникнет.

— Существуют еще какие-то способы показать детям, что учеба и знания, полученные в школе, действительно могут быть прикладными? Не все ведь деревья считать.

— Конечно. Я, например, очень люблю проводить уроки вместе с родителями, где каждый из них — специалист в какой-то сфере. Один умеет делать цветы, другой — набивать перьевые подушки. А вот для того, чтобы сделать такую же, нужно рассчитать ее площадь, с чем помогут уроки математики. В четвертом классе, согласно разработанной нами схеме, занятия ведут сами дети. Составляется специальный сценарий, готовится презентация. Здесь задействуются сразу несколько навыков: скоропись, усвоение материала, на тему которого он будет выступать и, конечно, уверенность в себе. Часто по завершении такого урока к ребенку подходят одноклассники и благодарят за то, как интересно им все рассказали.

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