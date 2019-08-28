Популярный диктор Анна Шатилова поделилась секретами мастерства

28 августа в пресс-службе «Моего социального центра» сообщили, что более 15 лекций прошло на территории этого городского клубного пространства.

Лекции проводят эксперты в области диетологии, психологии, финансовой и компьютерной грамотности. Кроме того, на регулярной основе здесь проходят и творческие встречи с известными деятелями культуры. На одну из них пригласили знаменитого диктора Центрального телевидения Гостелерадио СССР, народную артистку РСФСР Анну Шатилову. «Как оставаться в гармонии с собой и быть счастливой» — такова была тема беседы с пришедшими на встречу.

— Главное в жизни — это найти дело для души. У меня это получилось. Путь был непростой. Сначала объявили конкурс, и конкуренция была огромная, — рассказала Анна Шатилова.

На конкурс она убежала тайком. Во время первого этапа нужно было прочитать выдержки из газет. В жюри конкурса сидели настоящие профессионалы, среди которых был и Юрий Левитан.

— Его голос знали все, а вот как он выглядел — нет. Уже потом, после второго этапа, я узнала, что это был тот самый величайший человек, который объявлял все новости о Великой Отечественной войне, — уточнила Анна Шатилова.

По результатам конкурса выбрали трех человек, среди которых оказалась и Анна Николаевна.

— Но кроме работы, важно иметь и хороших людей рядом. Надежные друзья и близкие — все они помогали мне в любых ситуациях. Например, моя свекровь ушла с работы для того, чтобы воспитывать внука. Я безумно благодарна ей за все, что она сделала для меня, — голос Анны Шатиловой так же ровен и глубок, как и в те годы, когда она была лицом программы «Время».

Чтобы оставаться в гармонии с собой, необходимо всегда следить за своим здоровьем и внешним видом, уверена диктор.

— Мое утро начинается с чая. Я добавляю туда сушеные травы, которые собирает моя невестка. Большое внимание уделяю заботе о лице. Регулярно делаю маски. На мой взгляд, хорошо увлажняет сметана, в которую я добавляю и другие ингредиенты, — рассказала Шатилова.

Ее советы не преминули записать участницы встречи, в основном — жители района Марьина Роща.

Сотрудники центра пригласили их и на другие мероприятия «Моего социального центра». Например, 31 августа здесь пройдет мастер-класс «Семейное фото», на который можно прийти всем семейством и сделать красивый снимок для альбома.

СПРАВКА

«Мой социальный центр» — новое городское пространство, созданное с особым вниманием к жителям Москвы старше 55 лет. Это место общения, добрососедства, где можно проводить время с семьей, друзьями, встретить людей со схожими интересами и ценностями. Деятельность клуба ведется по пяти тематическим направлениям.

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