Сборная России завоевала 22 медали на чемпионате WorldSkills
Сборная России выиграла 22 медали на чемпионате, заняв второе место в медальном зачете. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.
Из 22 завоеванных медалей россияне завоевали 14 золотых по компетенциям: «Администрирование отеля», «Визуальный мерчендайзинг», «Изготовление прототипов», «Изготовление изделий из полимерных материалов», «Информационная безопасность», «Лабораторный химический анализ», «Печатные технологии в прессе», «Поварское дело», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Сварочные технологии», «Сухое строительство и штукатурные работы», «Флористика», «Холодильная техника и системы кондиционирования» и «Ювелирное дело».
Также участники из России выиграли четыре серебряных медали по компетенциям «Информационные кабельные сети», «Обслуживание авиационной техники», «Парикмахерское искусство» и «Электромонтаж». Еще четыре бронзовых награды достались россиянам за категории «3D-моделирование для компьютерных игр», «Мобильная робототехника», «Облицовка плиткой» и «Экспедирование грузов».
Кроме того, российская сборная завоевала 25 медальонов за профессионализм в областях «Графический дизайн», «Кондитерское дело», «Ресторанный сервис» и других.
Чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills проходил в Казани с 22 по 27 августа. 1354 молодых профессионала из 63 стран мира поборолись в 56 компетенциях.
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