Росстат привлечет блогеров к переписи населения
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) решила повысить активность россиян в ходе переписи населения с помощью блогеров.
Согласно программе информационного сопровождения переписи, авторов популярных аккаунтов «на различных платформах социальных медиа, включая, но не ограничиваясь, Facebook, "ВКонтакте", Twitter, Instagram, LiveJournal» планируется привлечь к сотрудничеству.
Предполагается, что помощь блогеров будет заключаться в размещении информационных материалов в социальных сетях. Для этого им разъяснят цели и задачи переписи, анкетные вопросы и значение переписи для страны.
При этом интерес представляют обладатели минимум пяти тысяч подписчиков и в среднем сотни лайков под десятью самыми свежими публикациями, сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что основной этап всероссийской переписи населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. Пробная перепись проводилась в два этапа, с 1 по 10 октября и с 16 по 31 октября 2018 года.
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