Опрос показал, что россияне часто путают Вторую мировую войну с Великой Отечественной

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) приурочил к 80-й годовщине начала Второй мировой войны опрос, посвященный данной исторической вехе.

Только 32 процента участников опроса верно назвали 1939 год датой начала Второй мировой войны. 52 процента путают эту дату с началом Великой Отечественной войны — 1941 год. Остальные респонденты называют другие годы или затрудняются с ответом.

При этом участников войны опрошенные называют правильно гораздо чаще, особенно в возрастных группах от 45 до 59 и старше 60 лет, тогда как у молодежи возникло больше проблем с ответами на вопросы. В 48 процентах случаев верно отвечали респонденты с высшим или неполным высшим образованием.

Число опрошенных, уверенных в решающем вкладе СССР в победу во Второй мировой войне, сократилось с 88 процентов в 2009 году до 84 процентов в 2019 году.

Как пояснил доктор исторических наук Владимир Лавров, падение грамотности по его предмету объясняется сокращением числа академических часов, снижением авторитета преподавателей и ухудшением дисциплины школьников. Что касается мнения о роли СССР в победе над фашизмом, эксперт отмечает активность средств массовой информации и Интернета.

— Ведь не секрет, что западные политологи склонны преуменьшать значение нашей страны для победы, замалчивать отдельные эпизоды, — цитируют Лаврова «Известия».

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подчеркнул значимость документов о причинах Второй мировой войны в приветственной речи по случаю открытия историко-документальной выставки «1939 год. Начало Второй мировой войны».

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