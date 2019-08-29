Образовательный форум собрал свыше тысячи экспертов

Программа форума разделена на две части — деловую и выставочную. В рамках первой части пройдут десятки встреч, брифингов, круглых столов, а также подписание деловых соглашений между столичными властями и коммерческими компаниями, которые реализуют проекты в сфере образования.

— На мероприятии выступят представители свыше ста компаний и более тысячи экспертов из России и других стран, — рассказали в пресс-службе столичного Департамента образования и науки Москвы.

Кстати, в этом году форум проходит под девизом «Город, который учит и учится». В рамках выставочной программы гости смогут познакомиться со всеми проектами, которые реализуются в школах и колледжах города.

Так, на форуме будут представлены все виды предпрофессиональных классов: кадетский, академический, медицинский, инженерный, курчатовский проект, московский предуниверсарий.

Также впервые можно будет увидеть информационно-технологические классы, которые откроются 2 сентября в 35 школах. На всех площадках проектов покажут оборудование, на котором занимаются ребята. Причем специалисты не только расскажут, как оно используется, но и при желании дадут каждому попробовать его в действии.

Например, можно будет напечатать деталь на 3D-принтере или поработать с планшетом в библиотеке проекта «Московская электронная школа» — к слову, ей посвятят отдельный стенд. Принять участие в форуме можно, пройдя регистрацию.

Добавим, что в последний день работы форума на нем откроется IV Международная олимпиада мегаполисов. Участниками олимпиады станут учащиеся школ более чем из 40 наиболее крупных городов мира — Лимы, Шанхая, Стамбула, Берлина, Дрездена, Кишинева, Любляны, Нью-Йорка, Ханоя и Харбина.

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