Археологи обнаружили в центре Москвы артефакт конца XVII века

Археологи Москвы нашли древний нательный крест с изображением Сергия Радонежского. Он был обнаружен недалеко от парка «Зарядье».

Возраст креста составляет более трех веков. На его лицевой стороне можно увидеть распятие, а на оборотной — фигура одного из наиболее почитаемых русских святых. Именно преподобный Сергий Радонежский дал князю Дмитрию Донскому благословение перед Куликовской битвой, произошедшей в 1380 году.

— Найденный недавно артефакт имеет довольно внушительные размеры — почти девять сантиметров в длину. Он не обладает большой художественной ценностью, но зато сохранился до наших дней в очень хорошем состоянии, — рассказал глава Департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов.

Фото: официальный сайт мэра Москвы (www.mos.ru)

Одна лопасть креста содержит следы ремонта: кусочек проволоки скрепляет сломанные элементы. Лицевая сторона стерта, а детали на обратной стороне хорошо различимы.

Находку передали в археологическую лабораторию, где ее изучат и отреставрируют специалисты. Затем артефакт будет доставлен в музей.

Московские археологи часто находят предметы, которые отражают историю города и его жителей. Так, в течение последних восьми лет было обнаружено порядка 35 тысяч артефактов, говорится на официальном сайте мэра Москвы. Среди них — элементы быта, фрагменты зданий и одежды.

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