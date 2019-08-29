Около 450 мероприятий проведут московские библиотеки в честь Дня города

Московские библиотеки и культурные центры организуют около 450 мероприятий к 872-летию города, большая часть которых пройдет 7 и 8 сентября. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Специальные события в честь Дня города подготовили 299 библиотек и 144 культурных центра. Москвичей и туристов ждут познавательные квесты, экскурсии, мастер-классы, лекции, встречи с писателями и многое другое, — уточнила Сергунина.

Так, посетители центра культуры и творчества «Нега» 7 сентября в 11:00 смогут поучаствовать в квесте «Моя Москва». Мероприятие будет проходить не только в залах, но и во дворе культурного центра. Участникам нужно будет собрать карту города. Для этого им понадобится вспомнить историю Москвы, названия улиц и площадей, а также исторические здания.

Фото: https://www.mos.ru/Официальный сайт Мэра Москвы

А в библиотеке имени А.С. Пушкина в тот же день с 15:00 до 20:00 пройдет литературно-музыкальная программа под названием «Пушкин в городе». Гости мероприятия услышат стихотворения поэта, а также произведения других авторов. Прозвучат настоящие записи выступлений Сергея Есенина, Ивана Бунина, Александра Блока, Анны Ахматовой и других легендарных личностей.

Поучаствовать в увлекательной киновикторине «Я шагаю по Москве» можно будет также 7 сентября в библиотеке номер 239. Гости читальни узнают, как изображалась столица в фильмах разных времен и жанров — от документального кино и хроник до известных лент Георгия Данелии, Эльдара Рязанова и Валерия Тодоровского. После этого всем будет предложено проверить свои знания на тему истории Москвы. Далее пройдет встреча с писателем Виктором Коростышевским. Он расскажет о том, как писал свои книги, и представит новый роман «Русская порода».

Фото: https://www.mos.ru/Официальный сайт Мэра Москвы

В тот же день библиотека номер 10 устроит вечернюю познавательную прогулку «Моя Пресня. Грузинская слобода». Экскурсия рассчитана на час и начнется в 19:00 у станции метро «Краснопресненская», рядом с памятником рабочему-дружиннику. Всем участникам расскажут о знаковых местах района и их истории.

А на следующий день, 8 сентября, Дом культуры «Берендей» в 12:00 проведет краеведческий мастер-класс «Прочти свой город» для взрослых и самых маленьких. Гости мероприятия узнают, как история страны и города повлияла на названия улиц, и какие события отразились на топонимике Москвы.

Также 8 сентября, в 15:00, на Арбате, рядом с библиотекой «Дом А.Ф. Лосева», в честь Дня города свои произведения прочитают столичные поэты, участники проекта «Театр живого слова» под руководством Димы Рубина. Это будут стихотворения, посвященные Москве, горожанам, ярким встречам и впечатлениям от города. Об этом пишет официальный сайт мэра Москвы.

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