Конкурс волонтеров «Доброволец Москвы — 2019» пройдет в обновленном формате

29 августа стартует конкурс «Доброволец Москвы — 2019». В этом году он пройдет в обновленном формате. Об изменениях «ВМ» рассказал директор ресурсного центра «Мосволонтер» Дмитрий Покровский.

Мир динамично меняется, а вместе с ним меняются и подходы к добровольчеству. В связи с этим, отметил Покровский, было принято решение в этом году поменять формат проведения конкурса.

— У нас появляются новые партнеры, идеи и направления работы, которые хотелось бы задействовать в рамках конкурса, — пояснил он.

В этом году будет три направления для участия: «Деятельность», «Команда», «Проект». В первом случае можно подать заявку на индивидуальную номинацию — всего их девять.

— В рамках индивидуальной номинации мы предложим участникам волонтерские активности от наших партнеров, а также образовательные мастер-классы, — рассказал директор «Мосволонтера».

Второе направление — командная заявка, например, от некоммерческой организации или волонтерского центра при учебном заведении. И третий вариант — представить на конкурс свой проект.

— Это может быть как уже реализованный или идейный социальный проект, так и социальная реклама — для нее будет отдельная номинация, — пояснил Дмитрий Покровский.

Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

Важно отметить, что, благодаря новому формату, участвовать в конкурсе могут и те, кто только знакомится с миром волонтерства. Организаторы как раз таким образом и решили рассказать новичкам о возможностях добровольческой деятельности и привлечь еще больше людей в команду доброй столицы.

— Мы будем, безусловно, учитывать предыдущий опыт волонтеров, но он будет играть не самую важную роль для победы в конкурсе, — подчеркнул директор Ресурсного центра.

Основной упор все-таки будет сделан на участие в активностях партнеров, а это могут быть самые разные варианты: от мероприятий городского масштаба до посещения школ с просветительскими лекциями. Большинство активностей будут проводиться на выходных, а образовательные блоки — в вечернее время. Это сделано специально, чтобы те, кто учится и работает, тоже могли участвовать.

— Волонтеры будут участвовать в событиях и получать за это баллы, — добавил Покровский. — Это будет в течение пары месяцев, а после они подают на конкурс портфолио по итогам участия в этой деятельности.

Таким образом, на начальном этапе нужно просто подать заявку. Сделать это может любой желающий — для этого достаточно зайти на сайт ресурсного центра «Мосволонтер» и заполнить специальную форму.

Возраст участников тоже никак не ограничен. Если в персональных номинациях это возраст от 14 лет, то в командных могут быть ребята и младше. Высшей возрастной границы тоже нет, поэтому организаторы надеются привлечь и людей старшего возраста.

Фото: Официальная страница Ресурсного центра «Мосволонтер» в Facebook

Кстати, Дмитрий Покровский рассказал, что в следующем году конкурс будет проводиться в течение 11 месяцев. Таким образом, на протяжении почти всего года волонтеры смогут участвовать в добровольческой деятельности, которая и будет в дальнейшем учитываться на конкурсе.

Оценивать конкурсные работы будет экспертное сообщество, в состав которого войдут представители Комитета общественных связей, ресурсного центра «Мосволонтер», Общественной палаты Москвы и некоммерческих организаций города.

Определение финалистов состоится с 11 по 25 ноября, а после на Ежегодном итоговом форуме волонтеров 5 декабря пройдут финальные испытания. Они-то и помогут определить победителей в каждой номинации.



ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Екатерина Драгунова, председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы:

— В конкурсе «Доброволец Москвы» участвуют сотни волонтеров, и ежегодно количество конкурсантов увеличивается. Этот конкурс не просто локальное состязание волонтеров — это реальный инструмент развития волонтерства в столице. Он дает возможность повысить уровень знаний, улучшить собственные навыки и приобрести новый уникальный опыт. В программе предусмотрено обучение, мастер-классы, специальные задания. Волонтеры смогут попробовать себя не только в качестве активных помощников на различных мероприятиях и акциях, но и представить собственные социальные проекты или общественно значимые инициативы.

Одной из особенностей конкурса в новом сезоне является еще более тесное взаимодействие с партнерами, среди которых — комитеты и департаменты города Москвы. «Доброволец Москвы — 2019» может предложить участникам еще больше интересных городских и всероссийских событий. Он дает площадку для продвижения идеи, которая может принести пользу столице и ее жителям. Для этого в обновленном формате конкурса выделено два специальных направления — «Проект» и «Команда».

Поэтому всем волонтерам столицы рекомендую: участвуйте, пробуйте себя, обменивайтесь опытом, ставьте новые цели и побеждайте. В конечном счете от этого выигрывают все!

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