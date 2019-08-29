Организаторы фестиваля «PRO лето» пригласили москвичей на спортивные мероприятия
Спортивную программу подготовили для гостей фестиваля «PRO лето» в Москве. Мероприятия будут проводиться с 13:30 до 20:00 на проспекте Сахарова, сообщили в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».
Одним из главных событий станет шоу хайлайнеров. Спортсмены пройдутся по 350-метровой стропе, которую натянут между двумя подъемными кранами. Высота, на которой участники шоу начнут свой путь, составит 40 метров. Кроме того, стать канатоходцем смогут все желающие. Для них проведут мастер-классы, обучив основам хайлайна на гораздо более комфортной высоте — всего в несколько сантиметров над землей.
На площадке Big Air посетители понаблюдают за катанием BMX’еров. 30 профессиональных спортсменов покажут захватывающие трюки.
Также гостей обучат катанию на доске с веслом, уличным танцам, воркауту и панна-футболу и расскажут, как держать себя в форме и не пропускать тренировки.
Участие в мероприятиях бесплатное.
Напомним, что фестиваль «PRO лето» пройдет в столице 31 августа и 1 сентября. Центральными площадками станут проспект Академика Сахарова и ВДНХ.
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