Депутат Госдумы Ионин оценил предложение ГИБДД ограничить скорость перевозки детей
Депутат Госдумы, член Комитета по транспорту и строительству Дмитрий Ионин считает, что предложение ГИБДД относительно ограничения скорости перевозки детей не приведет к снижению аварийности на дорогах.
По его мнению, новое ограничение — не самая эффективная мера.
— Введение разных скоростных режимов может просто привести к путанице и не даст эффективности, — пояснил он в комментарии Nation News.
По его словам, в законодательстве предусмотрены серьезные наказания за нарушения при перевозке детей, необходимо усилить контроль за соблюдением этих правил.
Напомним, что глава ГИБДД Михаил Черников 28 августа выступил с предложением понизить порог максимальной скорости для автомобилистов, которые перевозят детей. По его словам, большое количество ДТП с участием детей на дорогах происходит из-за нарушения автовладельцами правил дорожного движения, передает Царьград.
Он сообщил, что с начала года на дорогах пострадали более 12 тысяч детей, более 300 погибли.
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