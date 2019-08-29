Комплекс при ТПУ «Бульвар Дмитрия Донского» начнут строить в 2020 году
Возведение многофункционального комплекса площадью 33 тысячи квадратных метра в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Бульвар Дмитрия Донского» планируется начать в конце 2020 года — начале 2021 года, рассказал инвестор проекта, председатель совета директоров корпорации S.Holding Алексей Шепель.
— Сейчас идет проектирование многофункционального комплекса. Там метрополитен строил свое офисное здание, успел построить три уровня парковки, — добавил инвестор агентству «Москва».
Ранее в пресс-службе Департамента Москвы по конкурентной политике сообщали, что около станций метро «Улица Старокачаловская» и «Бульвар Дмитрия Донского» построят многофункциональный центр с административными, спортивными и торговыми площадями.
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