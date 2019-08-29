Половина прямых иностранных инвестиций России приходится на Москву
Объем инвестиций в основной капитал в Москве в первом полугодии 2019-го вырос на 19,5 процента и составил 946 миллиардов рублей. Как рассказал заместитель мэра столицы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов, в настоящее время на долю нашего мегаполиса приходится 14 процентов общероссийского объема инвестиций в основной капитал и около половины прямых иностранных инвестиций страны.
При этом одним из драйверов развития Москвы заммэра назвал Адресную инвестиционную программу, объем финансирования которой составил 1,6 триллиона рублей на три года. Эти средства направляются на реализацию городских приоритетных проектов. При этом на каждый бюджетный рубль приходится 3 — 4 рубля частных капиталовложений.
Также столица способствует развитию промышленных предприятиях, дает льготы резидентам технопарках и промкомплексам.
— На сегодняшний день 105 московских компаний имеют право на различные льготы, — отметили в экономическом блоке столичного правительства.
Проводимая Москвой политика поспособствовала тому, что наш город занимает лидирующие строчки в мировых рейтингах.
— Так, Москва входит в пятерку лидеров по инвестпривлекательности среди крупнейших европейских городов и занимает первое место среди городов Восточной Европы, — сообщил в свою очередь глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.
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