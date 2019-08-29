Число трамваев нового поколения «Витязь-Москва» увеличилось в столице
Количество трамваев «Витязь-Москва» на столичных маршрутах превысило 280 вагонов. Новые составы курсируют по 15 городским маршрутам.
— Трехсекционные низкопольные трамваи «Витязь-Москва» пользуются большой популярностью среди жителей столицы — каждую неделю они перевозят свыше 2 миллионов пассажиров. Транспорт оснащен самым современным оборудованием и полностью адаптирован для комфортного проезда пассажиров, в том числе маломобильных, — рассказал главный инженер ГУП «Мосгортранс» Павел Хмелев.
Новые составы оборудованы камерами видеонаблюдения, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, бесплатным Wi-Fi, системой климат-контроля и спутниковой навигацией. Также они отличаются бесшумностью и повышенной плавностью хода, что делает поездку для пассажиров более комфортной.
Такими трамваями уже полностью укомплектованы Депо имени Н. Э. Баумана и депо «Октябрьское». К 2023 году столичный трамвайный парк будет полностью состоять из составов нового поколения.
Читайте также: Более 2,1 миллиона пассажиров перевозят трамваи «Витязь-Москва» еженедельно