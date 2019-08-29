Пригожин прокомментировал скандал на «Новой волне» с участием Филиппа Киркорова

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал скандал на «Новой волне» с участием певца Филиппа Киркорова, который нецензурно выругался в адрес организаторов конкурса во время репетиции своего номера.

Иосиф Пригожин отметил, что репетиция артиста перед концертом — это «интимный момент», на ней не должны присутствовать представители СМИ. В это время решается множество внутренних вопросов, иногда возникают споры, которые не нужно выносить на публику.

— Порой бывает, что режиссеры диктуют артисту, что петь, то есть как-будто мы в «совке» остались. Такое сегодня тоже происходит. Поэтому иногда хочется применить силу, либо ненормативную лексику, — пояснил Пригожин в комментарии ФАН.

Он также отметил, что лично не присутствовал на репетиции Киркорова, поэтому не может сказать, корректно ли повел себя певец.

29 августа в Сети появилось видео, на котором Киркоров на повышенных тонах спорит с организаторами шоу «Новая волна» и требует провести репетицию номера с камерами. Используя нецензурную лексику, популярный певец высказал персоналу свое негодование. Также певец заявил, что его не волнует, на какое время запланировано начало концерта, передает Newinform.

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