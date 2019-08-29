Перечень долгостроев Москвы сократился почти на 40 объектов с начала года

Почти 40 столичных объектов исключили из перечня долгостроев с начала 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента градостроительной политики Москвы.

— 39 объектов незавершенного строительства исключены из перечня с начала 2019 года. Семь объектов перестали быть долгостроями в связи с вводом их в эксплуатацию, — пояснил руководитель департамента Сергей Левкин.

Отмечается, что среди этих объектов культурно-деловой центр на улице Абрамцевская в районе Лианозово, спортивно-оздоровительный комплекс в Марьино, а также магазин в Коньково. Еще на 15 объектах строительные работы были возобновлены. В их числе и недостроенная подземная стоянка к дому на 4-му Красносельскому переулку в центре Москвы.

По другим 17 адресам конструкции или были демонтированы в связи с проведением благоустройства, или дальнейшее строительство признали нецелесообразным. Уточняется, что все территории привели в надлежащее состояние.

Левкин объяснил, что здания-долгострои являются неэстэтичной частью города, проблему которых нужно решать. Он рассказал, что такие объекты не остаются без внимания властей и обязательно включаются в перечень. Одна из главнейших целей Стройкомплекса на сегодняшний день — свести к минимуму появление «недостроев» в столице. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

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