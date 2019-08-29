Более 21 миллиона жилых «квадратов» появится в Подмосковье до конца 2021 года

Более 21 миллиона квадратных метров жилой недвижимости появится в Подмосковье до конца 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе министерства жилищной политики Московской области.

— В соответствии с планами ввода жилья по государственной программе «Жилище», в Московской области планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году 7,2 миллиона квадратных метров, в 2020 году — 6,98 миллиона квадратных метров, в 2021 году — 6,9, — уточнили в пресс-службе.

Сотрудники министерства также отметили, что ввод жилья в текущем и двух предстоящих годах значительно уменьшится. Например, в 2016 году было введено 8,91 миллиона «квадратов», в 2017-м — 9,08, а в 2018-м — 8,6.

Сокращение объемов жилищного строительства объяснили постепенным снижением потребности в нем. Прогнозные показатели составлены на основании фактических объемов строительства, подтвержденных Главным управлением государственного строительного надзора Московской области, пишет агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что Мосгосэкспертиза выдала около четырех тысяч положительных заключений с начала 2019 года. Отмечается, что этот показатель показывает рост темпов и качества работы ведомства и позитивно влияет на динамику развития столицы.

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