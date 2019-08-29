Модельер назвал предметы гардероба, без которых не обойтись этой осенью

Сентябрь — начало не только очередного учебного года, но и нового сезона моды. О том, как выглядеть стильно этой осенью, правильно подобрать одежду и ее цвета «Вечерней Москве» рассказал дизайнер-модельер Владимир Славский.

— Так сильно полюбившиеся и постоянно мелькающие на подиумах кроссовки осенью уступят первенство ботильонам и сапогам. Самыми актуальными, на мой взгляд, станут модели с квадратным мысом, причем, как у мужчин, так и у женщин. Вообще, в новом сезоне обувь станет главным элементом модного гардероба и будет конкурировать с одеждой за первенство в образе. В тренде будут яркие цветовые решения, так что тем, кто не боится выделяться, советую обратить внимание на массивную платформу и контрастные сочетания. Например, розовый с черным, зеленый с терракотовым.

— Что насчет одежды?

— Самым выраженным трендом станет цветная кожа во всем разнообразии красок. Не надо бояться экспериментировать. Также исключительно популярна в этом сезоне будет клетка, которая настолько монополизировала пространство, что мимо нее не пройдет ни одна модница. Актуальны будут и цветочные принты, причем даже в костюмном исполнении. Твидовые костюмы, пальто в стиле 50-х, шубы из эко-меха с принтами — это все то, на что обязательно стоит обратить внимание. Если говорить о цвете, то я бы предпочел отбросить «всегда модную классику» в виде черного, красного, темно-синего и отдать предпочтение более ярким краскам: синий-электрик, терракот, розовый, все нюдовые оттенки, хаки, желтый.

— А аксессуары? Чем дополнить такой стильный гардероб?

— Аксессуары будут играть огромную роль и должны буквально взорвать этот сезон своим разнообразием, причем, актуальнее всего будут массивные украшения из металла - золота, серебра. Также не забываем про банты. Они будут везде: на поясе, на голове. Не лишним будет приобрести галстук-бабочку поверх блузы.

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